سفارة فلسطين بالقاهرة: معادلة فروع الثانوية الفلسطينية المهنية للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية , تلقيها مراسلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، تفيد بالموافقة على معادلة شهادات الثانوية المهنية الفلسطينية (الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية والخدمات السياحية)، بما يقابلها من شهادات دبلومات المدارس الثانوية الفنية المصرية، ليتمكن الطلبة من استكمال الدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية.

وأوضحت السفارة أن هذا المنجز الأكاديمي يكلل الجهود التي استمرت على مدار ثلاث سنوات، نظمت خلالها السفارة عدة لقاءات وورشات عمل بين الخبراء التربويين الوافدين من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وفي مقدمتهم الراحل د.محمد عواد، ونظرائهم الخبراء المصريين الذين أبدوا تعاونًا كبيرًا بما يصب في صالح دعم الطالب الفلسطيني والعملية التعليمية الفلسطينية، مشيرةً إلى أن المبادرة تعزز من فرص التعليم وتفتح آفاقًا جديدة للطلبة الفلسطينيين الراغبين في مواصلة تعليمهم في جمهورية مصر العربية.

ووجهت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبًا، وخصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الجهود الحثيثة التي بذلت من أجل انجاز معادلة فروع الثانوية المهنية الفلسطينية، مثمنة القرارات التي تم اتخاذها تيسيرًا على الطلبة الفلسطينيين ودعمًا للمسيرة التعليمية والأكاديمية الفلسطينية، كما وجهت الشكر والتقدير إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على جهودها الكبيرة في تيسير عملية إضافة فروع الثانوية الفلسطينية بعد معادلتها بنظيرتها المصرية إلى منصة "ادرس في مصر".

وقد جاء نص قرار المعادلات كالتالي:

١. يُعادل المستوى العلمي (الشهادة الثانوية - فرع الريادة والأعمال "شعبة إدارة - نظام السنوات الثلاث) من دولة فلسطين، بشهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث) بجمهورية مصر العربية.

٢. يُعادل المستوى العلمي (الشهادة الثانوية - الفرع الفندقي - نظام السنوات الثلاث) من دولة فلسطين، بشهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية (نظام السنوات الثلاث) بجمهورية مصر العربية.

٣.يُعادل المستوى العلمي (شهادة الثانوية - فرع الاقتصاد المنزلي - نظام السنوات الثلاث) من دولة فلسطين، بشهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية (نظام السنوات الثلاث) لقسمي: التجميل - الملابس الجاهزة، بجمهورية مصر العربية.

٤.يُعادل المستوى العلمي (الشهادة الثانوية - الفرع الزراعي- نظام السنوات الثلاث) من دولة فلسطين، بشهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية (نظام السنوات الثلاث) لأحد المجالين: (مجال الإنتاج الحيواني والداجني - مجال التصنيع الغذائي والعجائن) بجمهورية مصر العربية.

٥. يُعادل المستوى العلمي (الشهادة الثانوية - الفرع الصناعي، تخصصات: (ميكانيكا السيارات -تكييف وتبريد - الخراطة والتسوية - أدوات صحية وتدفئة مركزية - المساحة والبناء اللحام وتشكيل المعادن-الأوتوميكاترونيكس - تجانس ودهان السيارات - صيانة آلات صناعية -تصميم جرافيكي - الديكور الداخلي - الحجر والرخام - التجميل - الأزياء وتفصيل الملابس- تكنولوجيا المصاعد) - (نظام السنوات الثلاث) من دولة فلسطين، بشهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث، بجمهورية مصر العربية.

ويستطيع الطلبة الحاصلون على الشهادات أعلاه الالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية عبر منصة "ادرس في مصر".