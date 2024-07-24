عاجل.. اختراق الموقع الإلكتروني للجنة الأولمبية للكيان الصهيوني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مصادر تابعة للمقاومة، أنه تم اختراق الموقع الإلكتروني للجنة الأولمبية للكيان الصهيوني إسرائيل، قبل قليل.

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مطالبات باقصاء الكيان الصهيوني من أولمبياد باريس 2024

وكانت جددت اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم مطالبتهما باقصاء الكيان الصهيوني من المشاركة في أولمبياد باريس 2024، بسبب المخالفات والانتهاكات المستمرة للميثاق الأولمبي ولوائح الفيفا التي ارتكبتها المؤسسات الرياضية الإسرائيلية وأعضاؤها.

وأرسلت اللجنة الأولمبيةخطابا لرئيس اللجنة الدولية السيد توماس باخ، وكذلك جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، طالبا فيها بضرروة سرعة إقصاء الكيان من أكبر محفل عالمي، بعد تقديم دلائل وبراهين للانتهاكات التي قامت بها إسرائيل، والتي شملت تورطهم بضم أراضي في المستوطنات، وتحريضهم على الإبادة الجماعية في غزة، ونقاط أخرى تم توضحيها سابقا.

وتضمنت الرسالة التي تم إرسالها، باختراق إسرائيل للهدنة الأولمبية، والتي تبدأ من 19 يوليو وحتى 15 سبتمبر 2024، لضمان بيئة سليمة للمنافسات، وقامت بشن غارات على غزة، مما أسفر عن سقوط ضحايا، حيث يبرز هذا الانتهاك الحاجة الملحة للفيفا للتحرك بما يتماشى مع أنظمتها الأساسية واحترام حقوق الإنسان.

وقال اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية، إن محكمة العدل الدولية أعلنت مؤخرا أن إسرائيل تنفذ نظام فصل عنصري، وتقوم بضم غير قانوني للأراضي الفلسطينية، وممارستها بحرب إبادة في غزة .