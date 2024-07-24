نتنياهو أمام الكونغرس يكشف عن اليوم التالي للحرب على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي، عن اليوم التالي للحرب على قطاع غزة، بالسيطرة الأمنية على غزة في المستقبل وذلك لمنع عودة الإرهاب إلى القطاع .

وحسب القناة الـ14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن نتنياهو، قال في خطابه أمام مجلسي الكونغرس الأمريكي، إنه على الجيش الإسرائيلي الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على غزة في المستقبل وذلك لمنع عودة الإرهاب إلى القطاع، بحسب قوله.

وشدد نتنياهو على ضرورة أن "تكون هناك إدارة مدنية في غزة يقودها فلسطينيون لا يريدون تدمير إسرائيل"، معربًا عن تطلعه إلى تحالف جديد في منطقة الشرق الأوسط يكون امتدادا لـ"اتفاقات أبراهام".

يمكن لأمريكا وإسرائيل تشكيل تحالف أمني

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "يمكن لأمريكا وإسرائيل تشكيل تحالف أمني في الشرق الأوسط لمواجهة تهديد إيران يمكن أن يكون اسمه تحالف أبراهام"، داعيا جميع الدول التي ستصنع السلام مع إسرائيل للانضمام إلى هذا التحالف.

في وقت أوضح نتنياهو، بالقول: "القدس عاصمتنا الأبدية التي لن تقسّم مرة أخرى، وسنقاتل حتى تحقيق النصر وهذا التزامنا"، لافتًا إلى أن "إسرائيل ستظل الحليف الذي لا يمكن للولايات المتحدة الاستغناء عنه".

وتأتي هذه التصريحات فيما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن نتنياهو أنه وصل إلى واشنطن كي يؤكد أن بلاده ستنتصر في الحرب على قطاع غزة، مضيفا أن بلاده على مفترق تاريخي وفي صراع بين الوحشية والتحضر، بحسب قوله.

على إسرائيل والولايات المتحدة الوقوف معا

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "على إسرائيل والولايات المتحدة الوقوف جنبا إلى جنب كي ينتصر التحضر"، مشيرًا إلى أن "هجوم 7 أكتوبر، يشبه 11 من سبتمبر مضاعفا عشرين مرة، والشرق الأوسط يواجه محور الإرهاب الإيراني".

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.