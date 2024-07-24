الإمام الخامنئي : أمريكا تساند الصهاينة ضد حركة حماس لكنهم لن يركعوها

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الامام الخامنئي أن أمريكا تساند الصهاينة سياسيا وعسكريا واقتصاديا في قتالهم ضد حماس لكنهم لن يركعوها.

وأضاف المرشد الأعلى الإيراني الإمام علي الخامنئي عبر منصة أكس، أن قوة المقاومة تتجلى أكثر فأكثر يوما بعد يوم، إنها منظمة عسكرية وسياسية واقتصادية كبيرة مثل أمريكا، تقاتل الصهاينة مع حركة حماس ولم يتمكنوا من تركيعهم.

حركة حماس تعلق على خطاب نتنياهو

علقت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، على خطاب بنيامين نتنياهو رئيس مجلس وزراء إسرائيل، أمام الكونجرس الأمريكي.

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس عبر صفحته بموقع التاصل الإجتماعي تلجرام: “ خطاب المحرم نتنياهو.. حفلة أكاذيب.. واستخفاف بعقول العالم”.

يذكر أن هدد رئيس وزراء إسرائيل بنايمين نتنياهو في كلمته اليوم الأربعاء، أمام الكونجرس، بأنه حال دخول الجيش الإسرائيلي إلي رفح الفلسطينية سيكون هناك عشرات الآلاف من الضحايا.

نتنياهو يهدد حماس أمام الكونجرس



وقال نتنياهو: “ الحرب في غزة هي من أقل عدد للضحايا في العالم، لأننا نخرج المدنيين من الأماكن الخطرة ”.

وأضاف نتنياهو: “ وإذا دخلنا رفح سيكون هناك عشرات الأاف من الضحايا ”

وعد بنايمين نتنياهو شعبه في خطابه اليوم الأربعاء، أمام الكونجرس بإعادة الأسرى لدى حماس إلى بيوتهم خلال الفترة المقبلة، شاكرا الرئيس الأمريكي جو بايدن لمساعدته.





وقال نتنياهو:"أود أن أشكر الرئيس بايدن لوجوده معنا في تلك المفاوضات لإعادة الأسرى، ومع عائلات الرهائن منذ بداية حربنا مع حماس".

وأضاف نتنياهو: "وأزيد الشكر له لأن بايدن زارنا خلال ساعات الحرب مع حماس، أن وبايدن عرفنا بعضنا منذ أكثر من 40 عاماً، وبايدن يقول أنه صهيوني أيرلندي فخور".

يذكر أن استقبل رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس.





وجرى الاستقبال بحضور عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين وأعضاء الكونغرس، حيث أكد جونسون في كلمته الترحيبية على العلاقات الوثيقة والمتينة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال جونسون: "نحن سعداء باستقبال رئيس الوزراء نتنياهو في الكونغرس. إن العلاقات بين بلدينا قائمة على أسس قوية من الصداقة والشراكة الاستراتيجية، ونتطلع إلى مناقشات بناءة حول التحديات المشتركة والفرص المستقبلية."

من جانبه، أعرب نتنياهو عن شكره لجونسون والكونغرس الأمريكي على الدعم المستمر لإسرائيل، مشيداً بالتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات.

أعداد من المحتجين على زيارة بنيامين نتنياهو تتوافد على محيط الكونغرس بالتزامن مع التحضير لإلقاء خطابه.

بدأت أعداد كبيرة من المحتجين بالتوافد على محيط الكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء، احتجاجاً على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتزامن توافد المحتجين مع التحضيرات الجارية لإلقاء نتنياهو خطابه المرتقب أمام الكونغرس، حيث رفع المتظاهرون لافتات تندد بسياسات نتنياهو وتدعو إلى وقف العنف ضد الفلسطينيين.