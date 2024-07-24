سفينتان ترسوان في ميناء الحديدة للمرة الأولى منذ الغارات الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت مصادر يمنية تابعة لـ”أنصار الله”، أن سفينتا حاويات وصلتا إلى ميناء الحديدة بغرب اليمن ، للمرة الأولى منذ الغارات الدامية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على الرصيف البحري وأدت إلى اشتعال النيران بمنشآت تخزين.

وأدت الغارات إلى اندلاع حريق هائل استمر لأيام عدة في الميناء وسط جهود بطيئة لمكافحته.

تدمير بعض الرافعات وعشرات خزانات النفط

وأسفر ذلك عن تدمير بعض الرافعات وعشرات خزانات النفط، بحسب خبراء، بينما انفجر خزان جديد ليل الثلاثاء الأربعاء، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود في المرفأ الذي يعدّ بوابة رئيسية لواردات الوقود والمساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها “أنصار الله”.

ونقلت وكالة أنباء “سبأ” عن نائب مدير محطة الحاويات أحمد المرتضى قوله إن “ميناء الحديدة يعمل بشكل طبيعي على مدار الساعة في استقبال كافة السفن وتعزيز العمل والتنسيق بشأن مواكبة كافة سلسلة التوريدات التجارية”.

من جهته، أكد مدير العمليات البحرية محمد السايس إن سفينتين رستا بالميناء.

وأضاف بحسب وكالة “سبأ” أن “سفينة الحاويات +مارسا زنيت+ تحمل 514 حاوية بضائع متنوعة، رست على رصيف محطة الحاويات رقم 6 (…) مع رسو السفينة +BROTHER 1+، (التي) تحمل 22 ألفاً و803 أطنان من الحديد على رصيفي البضائع رقم 2 و3”.

وأكد موقع “مارين ترافيك” (Marinetraffic.com) لتتبع السفن وصول “مارسا زنيت” الثلاثاء، ووصفها بأنها سفينة ترفع علم بنما وغادرت ميناء جيبوتي.

كما أبلغ عن وصول السفينة “Brother 1” التي ترفع علم تنزانيا، وأبحرت أيضاً من جيبوتي.

فيديو هدهد حزب الله الجديد يثير قلق إسرائيل

في وقت سابق اليوم، نشر "حزب الله" اللبناني تسجيلا مصورا يظهر عمليات استطلاعية فوق قاعدة "راميت دافيد" العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، وأعرب رئيس مجلس إقليمي إسرائيلي، عن قلقه الشديد .

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن شلوميت شاحار، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة وادي يزرعيل الواقعة شمالي إسرائيل، أن "ما يقوم به حزب الله اللبناني أمر مقلق للغاية".

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن "تلك اللقطات تعني استمرار تعرض السكان والمستوطنين الإسرائيليين شمالي البلاد إلى تهديدات مستمرة، رغم أن منطقة الشمال هي جبهة حرب حقيقية للجيش الإسرائيلي".

وكان ‏برلماني إسرائيلي قد صرح، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن بلاده بحاجة إلى إنشاء منطقة أمنية عازلة تسمح للجيش الإسرائيلي بالدفاع عن نفسه أمام "حزب الله" اللبناني.

ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم، حانوخ ميلبفيتسكي، أن لدى بلاده مسؤولية كبيرة في الجبهة الشمالية أمام "حزب الله" اللبناني، وأنه على الجيش الإسرائيلي إكمال المهمة في الشمال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نشر "حزب الله" اللبناني، تسجيلا مصورا يظهر عمليات استطلاعية فوق قاعدة "راميت دافيد" العسكرية الإسرائيلية، قامت بها المسيرة التي تحمل اسم "الهدهد"، ومن ثم عودتها إلى لبنان، يوم أمس الثلاثاء،.