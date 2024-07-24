48 ساعة من العدوان المتواصل شرقي خانيونس.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - كثف الاحتلال الإسرائيلي حملة قصفه على قطاع غزّة، ويرتكب عدّة مجازر في مناطق شرقي خانيونس جنوبي القطاع، مما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء، مع تجدّد توغله وعدوانه المستمر .

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، لليوم الـ292 على التوالي، إذ يقوم الاحتلال بقصفٍ جوّي ومدفعي عنيف على مختلف مناطق القطاع، الأمر الذي خلّف عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح مُجدداً من مناطق سكنهم.

أكثر من 130 شهيداً خلال 48 ساعة في خان يونس

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة، إنّه خلال الساعات الـ48 الأخيرة، استشهد أكثر من 130 شهيداً في العدوان الإسرائيلي المستمر على شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزّة.

وأشار المكتب إلى أنّه 416 فلسطينياً أصيبوا، أكثر من 100 منهم لم يصلوا إلى المستشفيات بعد، كما فقد 44 فلسطينياً، وجرى إجلاء 82 عائلة.

وأضاف المكتب أنّه وصلت 1,350 مناشدة من عائلاتٍ مُحاصرة، وقصف الاحتلال 22 منزلاً مأهولاً فوق رؤوس ساكنيها، وقصف نحو 237 منزلاً ومبنىً سكنياً.

كما أوضح المكتب الإعلامي الحكومي أنّ "جيش" الاحتلال يستهدف كل شيء يتحرّك على شارع صلاح الدين في خان يونس جنوبي القطاع، مؤكداً أنّ "جيش" الاحتلال يُعيق عمليات التنسيق للوصول إلى المصابين والشهداء مُخترقاً بذلك القانون الدولي.

التهجير والنزوح وإعادة تشكيل الجغرافية البشرية

وشدد المكتب على أنّ "جيش" الاحتلال يُكرر ارتكاب الجريمة ضد الإنسانية بشأن التهجير والنزوح وإعادة تشكيل الجغرافية البشرية، بشكل يُهدد حياة مئات الآلاف من المصابين والمرضى والحوامل والأطفال وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ويعرّضهم للموت.

ودان المكتب استمرار ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي للمجازر المروّعة ضد المدنيين والنازحين شرق محافظة خان يونس، محملاً الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد المدنيين، مطالباً المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بوقف العدوان بشكلٍ عاجلٍ وفوري.

استهداف مباشر لخيام النازحين

بدوره، أفاد مراسل الميادين في قطاع غزّة، بوقوع 4 شهداء و5 إصابات من جرّاء قصف الاحتلال الإسرائيلي خياماً للنازحين في مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة، وكذلك أُصيب 4 فلسطينيين في قصف "بركس" في منطقة معن شرقي خان يونس.

وأضاف أنّ قصفاً مدفعياً إسرائيلياً مُكثفاً استهدف محيط دوار بني سهيلا ومستشفى دار السلام في خان يونس جنوبي قطاع غزّة. ووصلت الإصابات إلى مُجمّع ناصر الطبي من جرّاء تواصل القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي لمناطق شرقي ووسط خان يونس.

كما ارتقى شهيد برصاص قناصة الاحتلال بالقرب من دوار بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي القطاع، وجُرح فلسطيني، بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة "الأغا" في منطقة معن شرق خان يونس.

وخلال الساعات الماضية، أفاد مراسلنا بوصل 8 شهداء إلى مجمع ناصر في مدينة خان يونس من جرّاء قصف الاحتلال سيارة تابعة لشركة الكهرباء الفلسطينية في منطقة جورة اللوت شرقي خان يونس.

وفي جنوب قطاع غزّة، ارتقى شهداء وجرحى مدنيين على طريق عبسان الجديدة شرقي خان يونس في القطاع، وكذلك استهدفت مدفعية الاحتلال بالقذائف والقنابل الدخانية بلدتي بني سهيلا والقرارة شرق مدينة خان يونس.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إنّ قصفاً مدفعياً إسرائيلياً يستهدف شارع 5 ومحيط مستشفى دار السلام وبلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة.

ووفق وسائل فلسطينية، أنّ العدوان الإسرائيلي يتواصل على خان يونس وخصوصاً على المنطقة الشرقية منه، الأمر الذي أدّى إلى ارتقاء شهيدين ووقوع جرحى داخل مدرسة عيلبون في بلدة القرارة ونحو 5 شهداء آخرين، خلال ساعات الظهر من يوم الأربعاء.

وكذلك، استهدفت مدفعية الاحتلال بشكلٍ عنيف حي تل السلطان غربي رفح جنوبي قطاع غزّة، ونسفت مباني سكنية غربي المدينة، بحسب مراسلنا.

3 شهداء ارتقوا من جرّاء قصف الاحتلال

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ 3 شهداء ارتقوا من جرّاء قصف الاحتلال شقة سكنية بقذيفة مدفعية على كف مصبح- ميراج شمالي رفح. وانتشلت الطواقم الطبية جثمان الشهيد سليمان أبو عيادة من رفح بالقرب من محطة بهلول.

وفي وسط قطاع غزّة، قصف الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية شرق مقبرة البريج، ومسجد أبو مدين شرقي مخيم البريج، وفق مراسل الميادين.

وقال مراسلنا إنّ "غارة جوية إسرائيلية استهدفت البلوك 12 في مخيم البريج وسط قطاع غزّة". وجددت المدفعية قصفها على شمال شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.

قصف الاحتلال الطابق السادس في "برج 6"

وأيضاً، قصف الاحتلال الطابق السادس في "برج 6" من أبراج عين جالوت السكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي مدينة غزّة، أُصيب 6 فلسطينيين من جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي الشعف شرق مدينة غزة، كما قصف الاحتلال حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزّة.

وأوضح مراسلنا أنّ 6 شهداء ارتقوا في قصف استهدف مجموعة من الفلسطينيين في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

يُشار إلى أنّ المقاومة الفلسطينية تتابع عملياتها واشتباكاتها عند مختلف محاور القتال في قطاع غزة ضد قوات "جيش" الاحتلال، رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل، مكبّدةً الاحتلال خسائر إضافية.

3 مجازر ضد العائلات

بدوره، أوضح التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جرّاء العدوان الاسرائيلي المستمر، لليوم الـ292 على قطاع غزّة، والصادر عن وزارة الصحة في القطاع أنّ الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات حتى الساعة 11 من صباح الأربعاء، وصل منها إلى لمستشفيات 55 شهيد و 110 إصابات خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزّة، إنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 39145 شهيد و90257 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهذه الحصيلة لا تشمل الشهداء الذين ارتقوا منذ بعد ظهر اليوم.

وأضافت الوزارة أنّه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، داعياً ذوي شهداء ومفقودي الحرب داخل قطاع غزّة إلى ضرورة استكمال بياناتهم، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات الوزارة.

بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية، إنّ "النظام الصحي لا يزال مفككاً، مع انخفاض توافر الخدمات الصحية".

خرجت 7 مراكز تابعة للجمعية عن الخدمة

وقالت جمعية الهلال الأحمر إنّه خرجت 7 مراكز تابعة للجمعية عن الخدمة بسبب إجراءات الاحتلال المتمثلة بأوامر الإخلاء القسري المتكررة واستهدافه لمناطق النزوح.

ازداد الوضع الإنساني في غزة سوءاً يوماً بعد يوم والمؤسّسات الدولية حذرت من أنّ معدلات سوء التغذية والأمن الغذائي تجاوزت الـ 95% بين معظم سكان القطاع.