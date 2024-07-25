نتنياهو أمام الكونجرس: لم يُقتل أي مدني فلسطيني في رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ادعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي أنه لم يُقتل أي مدني فلسطيني في رفح، خلال العمليات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدينة.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتهامات بأن إسرائيل متورطة في إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة بأنها "افتراءات شائنة".

وادعى نتنياهو خلال كلمته أمام الكونجرس اليوم الأربعاء: "الافتراءات الفاحشة التي تصور إسرائيل على أنها عنصرية وإبادة جماعية تهدف إلى نزع الشرعية عن إسرائيل، وشيطنة الدولة اليهودية، وشيطنة اليهود في كل مكان".

وقارن ما أسماه: "مثل هذه الاتهامات الجامحة بنوع الأكاذيب التاريخية المعادية للسامية التي أدت إلى الهولوكوست.

وانتقد نتنياهو، على وجه التحديد مزاعم المحكمة الجنائية الدولية بأن إسرائيل تجوع الفلسطينيين في غزة، واصفا إياها بأنها "هراء مطلق وكامل وتلفيق كامل".