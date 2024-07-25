بيلوسي: خطاب نتانياهو أسوأ عرض قدمته شخصية أجنبية حظيت بشرف مخاطبة الكونغرس

شددت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي، على أن "خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أسوأ عرض قدمته شخصية أجنبية حظيت بشرف مخاطبة الكونغرس". وقالت: "عائلات الأسرى تطالب بصفقة لوقف إطلاق النار وإعادة أبنائها ونأمل أن يخصص نتنياهو وقته لتحقيق ذلك". وكانت بيلوسي قد غابت عن حضور كلمة نتانياهو التي أعاد فيها إطلاق مزاعم إسرائيل بشأن عدم ارتكاب جرائم الحرب بحق الفلسطينيين وعدم منع المساعدات عن قطاع غزة، كما هاجم المحكمة الجنائية وأشار إلى أنه لن يقبل بأقل من "نصر كامل" على حماس في الحرب.

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