أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن حريق كبير في جبل جب جنين والنيران تقترب من المنازل، حيث تعمل فرق الإطفاء على إخماد النيران وعدم توسعها نحو المنازل.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": حريق كبير في جبل جب جنين والنيران تقترب من المنازل والعمل جار على إخمادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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