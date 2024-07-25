البيت الأبيض: دعوة بايدن للاستقال أمر سخيف ولا يوجد تستر على حالته الصحية

اعتبرت المتحدثة باسم البيت الابيض كارين جان بيار أن دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن الى الاستقالة من منصبه بسبب انسحابه من السباق الرئاسي هو أمر "سخيف"، مضيفة أن قرار بايدن في شأن الانتخابات "لا علاقة له بصحته".

ولفتت إلى أن بايدن "يريد البناء على ما تمكنا من القيام به (...) لسنا نرى أنفسنا بطة عرجاء على الإطلاق، على الإطلاق".

هذا، ونفت أن يكون البيت الابيض قد تستر على اي تدهور محتمل للحال الصحية لجو بايدن، سبق قراره الانسحاب من السباق الرئاسي، وقالت للصحافيين: "أعلم أنها الرواية التي تريدونها جميعا. ليس تسترا".