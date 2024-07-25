"سي إن إن": شرطة الكونغرس اعتقلت 5 أشخاص خلال خطاب نتانياهو

أفادت شبكة "سي إن إن"، أن "شرطة الكونغرس اعتقلت 5 أشخاص خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".

وفرّقت الشرطة الأميركية محتجين حاولوا اجتياز حاجز قرب مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن حيث يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطابه بعد قليل.

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال لقائه رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون في واشنطن، "أنني أريد أن أتوجه بالخطاب لأكبر ديمقراطية في العالم وأثمن هذه الفرصة لإلقاء خطاب في هذا المنبر"، في إشارة إلى الكونغرس الأميركي.

وقال "نعول على مساندة الولايات المتحدة الأميركية وشعبنا يوجه لكم الشكر على دعمكم".

وجاء هذا التصريح قبيل كلمة نتانياهو أمام أعضاء الكونغرس والتي تشهد مقاطعة من عدد من السياسيين الأميركيين، إضافة إلى الاحتجاجات الرافضة لزيارة نتانياهو والتي تدعو إلى وقف الحرب على غزة.