مسؤولون أميركيون: بايدن بعد تحرره من القيود الانتخابية سيستخدم في لقائه نتانياهو لهجة أكثر صرامة

نقل موقع بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن الرئيس الأميركي جو بايدن بعد تحرره من القيود الانتخابية سيستخدم في لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "لهجة أكثر صرامة".

وكان قد أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض الخميس لمناقشة "التقدم المحرز نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الاسرى".

وسيأتي اللقاء بعد الكلمة التي ألقاها نتانياهو أمام أعضاء الكونغرس حول الحرب على غزة، والتي قال فيها إنه لن يرضى إلا "بنصر كامل" على حركة "حماس".