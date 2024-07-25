"حماس": خطاب نتانياهو أمام الكونغرس مسرحية استعراضية لتبرير مجازره ضد المدنيين

أشار الناطق باسم "حماس" جهاد طه، الى أن "خطاب نتانياهو أمام الكونغرس مسرحية استعراضية لتبرير مجازره ضد المدنيين"، مشددا على ان "نتانياهو ألقى خطاب المهزوم أمام الكونغرس بعد أكثر من 9 أشهر من صمود المقاومة".

ورأى طه، في حديث للجزيرة مباشر، ان "المنظمات الدولية أدانت تجويع غزة واستيلاء حماس على المساعدات هراء".

وكان قد اعلن البيت الأبيض أن "الرئيس الأميركي جو بايدن سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض غدا الخميس لمناقشة التقدم المحرز نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الاسرى".

وأوضح البيت الأبيض أن "نائبة الرئيس كاملا هاريس ستلتقي بنتانياهو بشكل منفصل".

ألقى نتانياهو كلمة أمام الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء وسط احتجاجات واستياء بين بعض المشرعين الأميركيين بشأن إدارة الحرب في غزة.

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلا عن مصدر سياسي، بأنّ فريق المفاوضات الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى "يؤجل زيارته لقطر لما بعد اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن".

وشهد محيط الكونغرس في العاصمة الأميركية واشنطن وقفة احتجاجية رافضة لزيارة نتانياهو وخطابه أمام أعضاء الكونغرس في وقت لاحق من اليوم.

وطالب المحتجون في محيط الكونغرس بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح.