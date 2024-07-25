بيرني ساندرز: نتانياهو ليس مجرم حرب فقط بل هو كاذب أيضا

أشار السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، تعليقا على خكاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام أعضاء الكونغرس، إلى أن "الإسرائيليين لا يريدون نتانياهو في منصبه ولذلك جاء إلى الكونغرس للقيام بحملة انتخابية".

ولفت، في تصريح، إلى أن "كل المنظمات الإنسانية تؤكد أن عشرات آلاف الأطفال يواجهون المجاعة لأن حكومة نتنياهو تمنع المساعدات".

وشدد السيناتور بيرني ساندرز، على أن "نتانياهو ليس مجرم حرب فقط بل هو كاذب أيضا".

ويذكر أن ساندرز واحد من العديد من أعضاء مجلس النواب الأميركي ومجلس الشيوخ الذين قاطعوا كلمة نتانياهو.