مياه الصرف تهدد أطفال غزة بالشلل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلطت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية الضوء على الأمراض التي تهدد سكان قطاع غزة، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على بقايا فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي هناك.

وأكدت أن الفيروس الذي تم القضاء عليه في معظم أنحاء العالم، وجد وغيره من مسببات الأمراض فرصة في غزة، بسبب الدمار الذي لحق بمرافقة النظافة العامة.

وأضافت أن العاملين في مجال الصحة، بما في ذلك في منظمة الصحة العالمية، يخشون من أن المشاكل المرتبطة بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، ونقص المياه النظيفة، وعدم كفاية الغذاء، ونقص الأساسيات اللازمة للنظافة الشخصية، تخلق خطر انتشار الأمراض في القطاع.

ومن بين المخاوف الرئيسية التي تبديها منظمات الإغاثة، انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه، مثل التهاب الكبد الوبائي (أ) والكوليرا، التي تنتشر في ظل ظروف سيئة التعقيم وكثيفة السكان، وفق الصحيفة.

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤول إسرائيلي قوله، إنه لا توجد أي حالات نشطة من شلل الأطفال في غزة، وذلك بفضل مستويات التطعيم المرتفعة قبل الحرب، ومع ذلك قالت السلطات الصحية في القطاع إن أكثر من 1.7 مليون حالة من الأمراض المعدية المختلفة تم تسجيلها منذ بدء الحرب.

وفي معرض حديثه عن خطر انتشار الأوبئة، قال مدير شؤون غزة في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، سكوت أندرسون «أنا مندهش للغاية لأننا لم نشهد تفشيا للمرض».

وأضاف أن مياه الصرف الصحي تتدفق يوميا في الشوارع القريبة من المكان الذي أقامت فيه المنظمة عملياتها، لافتا إلى أنه أصيب ببكتيريا الإشريكية القولونية.