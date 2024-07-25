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الكويت تسيطر على تسرب نفطي

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- بواسطة أيمن الوشواش - سيطرت الكويت أمس على بقعة تسرب نفطي مقابل منطقة رأس جليعة على السواحل الجنوبية من البلاد.

وأفادت الهيئة العامة للبيئة الكويتية، أنه بناء على البلاغ الوارد من عمليات الداخلية - الطيران العمودي - برصد بقعة زيت في البحر مقابل منطقة رأس جليعة بنحو ستة كيلومترات من الساحل قامت الهيئة بتفعيل الخطة لعمل الإجراءات اللازمة، ومنع وصول التسرب إلى المنشآت الحيوية على السواحل الجنوبية ومكافحتها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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