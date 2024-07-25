الكويت تسيطر على تسرب نفطي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيطرت الكويت أمس على بقعة تسرب نفطي مقابل منطقة رأس جليعة على السواحل الجنوبية من البلاد. وأفادت الهيئة العامة للبيئة الكويتية، أنه بناء على البلاغ الوارد من عمليات الداخلية - الطيران العمودي - برصد بقعة زيت في البحر مقابل منطقة رأس جليعة بنحو ستة كيلومترات من الساحل قامت الهيئة بتفعيل الخطة لعمل الإجراءات اللازمة، ومنع وصول التسرب إلى المنشآت الحيوية على السواحل الجنوبية ومكافحتها.

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