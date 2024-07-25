شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعتزم تعزيز قواتها البحرية على خلفية صراعها مع الغرب والان نبدء بالتفاصيل

تطوير البحرية

الدمام - شريف احمد - قال نيكولاي باتروشيف، وهو مستشار مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس المخابرات الروسي السابق، إن روسيا تعتزم تعزيز قواتها البحرية بشكل كبير على خلفية التوترات مع الغرب.وذكر باتروشيف أن "الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي الأخرى تعمل على توسيع وجودها البحري العسكري في محيطات العالم، ومنها المياه المتاخمة مباشرة لروسيا".وتابع باتروشيف اليوم الأربعاء، قائلا: "ضمان الاستعداد المستمر لأسطولنا لردع ومنع الصراعات العسكرية وحماية بلادنا وفقا للأعراف الدولية أمر ضروري."وكان بوتين قد أمر بمراجعة الوثائق الاستراتيجية المتعلقة بتطوير البحرية وتم إرسال تعليمات ذات صلة إلى الوزارات وشركات بناء السفن.