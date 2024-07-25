الديمقراطيون يحددون موعدا مبكرا لترشيح هاريس ونائب لها

ابوظبي - سيف اليزيد - وافقت لجنة قواعد الحزب الديمقراطي، الأربعاء، على خطة لترشيح كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي رسميا كمرشحة للرئاسة بحلول أول أغسطس المقبل بشكل مبكر قبل انعقاد مؤتمرهم السنوي.

كما ستختار هاريس مرشحا لمنصب نائب الرئيس بحلول السابع من أغسطس.

كان مقررا أن يعين الحزب الديمقراطي مرشحه خلال مؤتمره السنوي المقرر هذا العلم من 19 إلى 22 أغسطس في مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي.

برزت هاريس كمرشحة عن الحزب الديمقراطي للرئاسة في انتخابات 5 نوفمبر بعد أن أنهى الرئيس جو بايدن مساعيه لإعادة انتخابه يوم الأحد الماضي استجابة لمعارضة من زملائه الديمقراطيين.