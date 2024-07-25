حركة الجهاد الإسلامي معلقة على خطاب نتنياهو: هدفه استجلاب العطف من واشنطن

ياسر رشاد - القاهرة - قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، علي أبو شاهين، إن خطاب رئيس وزراء الكيان ينيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي كان هدفه استجلاب العطف من واشنطن بعد أن فقد التأييد الدولي.

وأكد أبو شاهين، في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن نتنياهو "يسعى إلى تفجير المنطقة، وجر الولايات المتحدة إلى الحرب".

وأضاف: "من الواضح أن نتنياهو لا يريد وقف حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة"، مستدركاً أن "طلب نتنياهو تسريع الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل هو اعتراف صريح بالفشل"

وشدّد أبو شاهين على أن "حديث نتنياهو حول مستقبل قطاع غزة يؤكد سعيه إلى إدامة الاحتلال"، مؤكداً على أن "اليوم التالي للحرب في غزة هو شأن فلسطيني وبأن مخططات نتنياهو ستفشل" أمام صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وحذّر أبو شاهين من تحريض نتنياهو على المنظمات الدولية والرأي العام العالمي المناهض للحرب.