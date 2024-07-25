عاجل.. صواريخ حزب الله تجبر طائرات الاحتلال للانسحاب خلف الحدود‏ ‏اللبنانية

ياسر رشاد - القاهرة - أجبرت وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله، طائرات الاحتلال الإسرائيلي للتراجع والانسحاب بعد دخولها الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب، وذلك بعد إطلاق صواريخ مضادة للطائرات.
وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، أطلق مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي صواريخ مضادة للطائرات على طائرات العدو الحربية داخل الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب الى خلف الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
استهداف التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:20 من يوم الأربعاء 24-07-2024 التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدى الى تدميرها.