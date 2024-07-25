عاجل.. صواريخ حزب الله تجبر طائرات الاحتلال للانسحاب خلف الحدود‏ ‏اللبنانية

ياسر رشاد - القاهرة - أجبرت وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله، طائرات الاحتلال الإسرائيلي للتراجع والانسحاب بعد دخولها الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب، وذلك بعد إطلاق صواريخ مضادة للطائرات.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، أطلق مجاهدو ‌‌‏‌‏المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي صواريخ مضادة للطائرات على طائرات العدو الحربية ‏داخل الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب الى خلف الحدود‏ ‏اللبنانية مع فلسطين المحتلة.‏

استهداف التجهيزات التجسسية في ‏موقع بركة ريشا

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:20 من يوم الأربعاء 24-07-2024 التجهيزات التجسسية في ‏موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدى الى تدميرها.‏