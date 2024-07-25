جيش الاحتلال يستعيد جثتين لأسيرين كانتا محتجزين في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استعاد الجيش الاحتلال الإسرائيلي جثتي رجل وامرأة كانا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس (طوفان الأقصى) في 7 أكتوبر الماضي.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن سلطات كيبوتس نير إسحاق بأن "الجيش استعاد جثة أورين غولدين، الذي قُتل وتم اختطافه في 7 أكتوبر".

كما ذكرت إذاعة الجيش نقلاً عن سلطات كيبوتس نير عوز أن "الجيش استعاد جثة ميا غورين التي اختُطفت إلى قطاع غزة في 7 أكتوبر.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 3 يونيو الماضي، استعادة جثة مسعف إسرائيلي يُدعى دوليف يهودا، كان محتجزًا في قطاع غزة.

مقتل نحو 1200 إسرائيلي

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 40 ألف قتيل، وأكثر من 90 ألف مصاب، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وتواصل إسرائيل الحرب على قطاع غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين.

وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشدداً على موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.