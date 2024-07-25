أربعة جنود ورهينة.. نتنياهو يستعطف الكونغرس بالإسرى والمصابين

ياسر رشاد - القاهرة - قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال خطابه أمام الكونجرس، 4 جنود إسرائيليين شاركوا في الحرب بقطاع غزة ورهينة، بينهم جندي مسلم من بدو إسرائيل، وآخر من أصل إثيوبي وجندي مصاب وآخر فقد ساقه، حضروا إلى جانبه خلال إلقاء خطابه، في محاولة منه لالتماس العطف داخل الكونجرس الأمريكي الذي رفض أغلب أعضاءه حضوره .

وروى نتنياهو قصة كل جندي أمام الكونجرس، وكيف شاركوا في الحرب ضد غزة، وطالب التصفيق لجنوده قائلا : " أصدقائي، هؤلاء هم جنود إسرائيل صامدون وشجعان الذين لا يخافون".

الجنود الأربعة

قدم نتنياهو الجندي أفيخاي لوفان، هو ضابط في الجيش الإسرائيلي هاجرت عائلته من إيثيوبيا، قال إنه أثناء علمه بهجوم حماس على إسرائيل لم يكن يملك سيارة واختار الجري مسافة 8 أميال إلى الحدود مع غزة حيث قتل عدد من أفراد حماس وأنقذ حياة العديد من الأشخاص.

كما قدم أشرف البخيري وهو جندي من بدو إسرائيل من الجالية المسلمة، قال إنه قاتل العديد من عناصر المقاومة في 7 أكتوبر ودافع عن زملائه في القاعدة العسكرية ثم دافع عن المجتمعات الأخرى.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه كان هناك العديد من الجنود المسلمون، ممن قاتلو إلى جانب اليهود بشجاعة منقطعة النظير.

والجندي أسا سوفر، قال نتنياهو أنه ضابط في سلاح الدبابات، جرح في المعركة وأصيب في يده بينما كان يحمي الجنود من قذيفة يدوية، وفقد بصره وهو تعافي وخلال وقت قصير رجع إلى القتال كقائد لكتيبة دبابات.

والجندي الرابع وهو العقيد يونتان جوناتن بن حامل، فقد ساقه في غزة واستمر رغم ذلك في القتال.

الرهينة تجلس بجوار زوجته سارة

وقدم نتنياهو الرهينة المحررة نوعا أرغماني التي كانت تجلس بين الحضور أثناء خطاب نتنياهو أمام الكونغرس، قائلا: إحدى الرهائن المحررات، نوعا أرغماني، هنا في القاعة، تجلس بالقرب من زوجتي سارة.