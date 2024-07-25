بدائل الثانوية 2024.. شروط وتفاصيل التقدمم لمدرسة بنك مصر للتكنولوجيا وصناعة الأخشاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

يبحث العديد من أولياء الأمور عن بدائل الثانوية العامة، وذلك تزامنا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2025، بهدف إلحاق أبنائهم الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في تلك المدارس بعيدا عن الثانوية العامة.

احتلت مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية وصناعة الأخشاب، اسم المدارس البديلة عن الثانوية العامة، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم للمدرسة بالتعاون مع اتحاد الصناعات وغرفة صناعة الأخشاب.

وتبلغ مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات، إذ أن التقديم على الموقع الرسمي لوزارة التعليم، وفقا لما ذكرته الوزارة سابقا في بيان لها.

كما أن مميزات التقديم في مدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأخشاب جاءت كالآتي:

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- شهادة معتمدة من جهة اعتماد دولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة، بشركات أعضاء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية.

- فرص التعيين بشركات الشريك بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب إلى أماكن التدريب.

- توفير وجبة جافة للطالب أثناء اليوم الدراسي.

أما عن شروط التقديم بالمدرسة جاءت كالآتي:

- أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023- 2024.

- ألا يقل مجموعه عن 210 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع المحافظات لا توجد إقامة.

- ألا يزيد سن المتقدم على 18 عامًا في أول أكتوبر.

وجاءت شروط القبول لمدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأخشاب كالآتي:

- تقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- اجتياز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الشريك الصناعي.

مجالات الدراسة في مدرسة بنك مصر، فإنه طبقا لبيان وزارة التعليم، سيتاح للطلاب بمدرسة بنك مصر دراسة تكنولوجيا:

- نجارة الأثاث ودهان وتنجيد.

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.