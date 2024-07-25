إعلام عبري يزعم استعادة جثث أسرى لدى حماس بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

زعمت سلطات كيبوتس نير عوز، مساء الأربعاء، في بيان أن الجيش الإسرائيلي تمكن من استعادة جثة مايا جورين التي كانت أسيرة في غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وجاء في البيان "تبلّغنا هذا المساء أنه تمت استعادة جثة مايا غورين في عملية إنقاذ نفّذها الجيش. بعد أكثر من تسعة أشهر أعيدت إلى الوطن لتدفن فيه".

وأوضح البيان أن الجيش استعاد جثة الرهينة مايا جورين (56 عاما) خلال عملية عسكرية في غزة يوم الأربعاء.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في ديسمبر مقتل غورين التي تم أسرها واقتيدت إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر.

كما زعمت وسائل إعلام عبرية، أنه تم استعادة جثامين 5 من الأسرى الإسرائيليين في عملية للجيش الإسرائيلي في خان يونس؛ وهم، "رافيد كاتز، أورين غولدن، ميا غورين، تومر أخيمس، كيريل برودتسكي.

وحسب مواقع تتبع للمستوطنين، زعمت أن عملية استعادة الجثامين مبنية على معلومات استخبارية دقيقة.