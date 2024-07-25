شكرا لقرائتكم خبر عن ناقشت 157 طلب إحاطة.. نشاط مكثف لـ"زراعة النواب" بدور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خلال دور الانعقاد العادى الرابع، 157 طلب إحاطة، جميعها تستهدف النهوض بالقطاع الزراعى وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية.

وطلبات إحاطة هى:

المطالبة بتأهيل ترعة عين جالوت التابعة لهندسة رى التحدى بمركز بدر بمحافظة البحيرة لتسهيل وصول مياه الرى لنهايتها لرى الأراضى الزراعية الواقعة عليها.

المطالبة بتغطية الممر المائى المار داخل الكتلة السكنية بقرية أشليمة التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة لحمايته من التلوث حفاظاً على صحة المواطنين.

تأخر البدء فى أعمال إنشاء رافع على طريق ترعة السلام فى الجزء المار أمام قرية الشتول الممتد من مصرف الطويل البحرى حتى بحيرة المنزلة مما عرض نحو (40) ألف فدان للغرق بزمام مركزى الجمالية والمنزلة بمحافظة الدقهلية.

بشأن المطالبة بتأهيل الترع الواقعة بزمام هندستى رى شرق وغرب المنزلة، وكذا الترع الواقعة بزمام بمركزى الجمالية وميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، فضلاً عن المطالبة بتغطية نحو (500) متر من مصرف مرجا فى المسافة الممتدة من الجمالية وحتى حديقة توشكى، وكذا تغطية نحو (500) متر منه فى الجزء المار أمام جبانة الجمالية، وتغطية نحو (1200) متر من الجزء المار من ترعة الجمالية داخل الكتلة السكنية.

قيام بعض أصحاب المحاجر غير المرخصة بتجريف الأراضي الزراعية المنتجة بنطاق الوحدتين المحليتين (النجاح وأحمد عرابي) بمركز بدر بمحافظة البحيرة، مما أضر بالإنتاج الزراعي بالمحافظة.

التأخر في تطبيق قرار وقف تصدير البصل حتى الأول من شهر أكتوبر سنه 2023 مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار تداوله في الأسواق.

قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم توبيرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.

تأخر إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لصرف الرواتب لعدد 117 من العاملين بالإدارة الزراعية لمركز مطاى محافظة المنيا رغم تنفيذ الأحكام القضائية بتثنيتهم.

وقف السير في إجراءات الإعلان رقم 1 لسنة 2017 الصادر من مركز البحوث الزراعية بتعين عدد من الباحثين على الكادر الخاص بالمركز.

عدم إدراج الاعتمادات المالية لإنشاء وحدة بيطرية بقرية دلهمو مركز أشمون محافظة المنوفية رغم إدراجها بالخطة الاستثمارية لمديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية.

11 رفض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الموافقة على بناء مدرسة ثانوي على قطعة أرض مساحتها 9 قرايط بحوض الطويلة الواقع بزمام كفرموسى عمران بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية رغم حاجة أهالي المنطقة للمدرسة.

تراجع مساحات زراعة محصول القطن طويل التيلة بنسبة 32% خلال الموسم الزراعي 2023/2024.

الإجراءات التي اتخذتها وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري نحو الحفاظ على الأصول الثابتة والأراضي المملوكة لها.

المطالبة بتبطين ترعة الحاجر بمركز الصف.

استعراض خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمواجهة ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية ودراسة مدى إمكانية تطبيق الزراعات التجمعية حفاظا على الرقعة الزراعية.

المطالبة بموافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على انشاء مكتب بريد بقرية العوامر الغربية مركز أبو تشت محافظة قنا وذلك بالجهود الذاتية على ارض متبرع بها.

التعدي المستمر من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام على منافع ترعة نجع حمادي- الجهة الشرقية - محافظة سوهاج.

المعوقات والتحديات التي تواجه الزراع عند التعامل مع الجمعيات الزراعية في محافظة البحيرة.

التقاعس في رفع مخلفات تطهير ترعة الإسماعلية بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

المطالبة بإحلال وتجديد كوبري عزبة فودة حبيب الواقع على مصرف سنتيماي عند الكيلو 4700 بمركز ديرب نجم - الشرقية نظراً لتهالكه مما يشكل خطراً على حياة الأهالى.

المطالبة برفع نواتج تطهير بعض ترع مركز دمنهور بمحافظة البحيرة لتسهيل الحركة المرورية وحفاظاً على البيئة.

عدم قيام مديرية الري بتطهير الترع التي تقع داخل مركزي البدرشين والعياط دورياً.

مطالبة هيئة للإصلاح الزراعى بإنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض بقرية الحواصلية بمركز ومدينة المنيا لإقامة محطة صرف صحى.

تأخر اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة فى تثمين قطعة أرض بور تقدر مساحتها 12 قيراط بمزرعة السرور المملوكة لقطاع الإنتاج مركز فارسكو دمياط لإقامة معهد أزهرى رغم استيفاء جميع موافقات الجهات المعنية واستعداد الأهالى لسداد ثمن الأرض.

تأخر اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة فى تثمين قطعة أرض بور تقدر مساحتها 12 قيراط بمزرعة السرور المملوكة لقطاع الإنتاج مركز فارسكو دمياط لإقامة معهد أزهرى رغم استيفاء جميع موافقات الجهات المعنية واستعداد الأهالى لسداد ثمن الأرض.

عدم إنهاء إجراءات تمليك أراضى الإصلاح الزراعى التابعة لجمعية السنانيات كفر البطيخ بمحافظة دمياط والموزعة على المنتفعين منذ فترة التسعينيات رغم التزامهم بسداد القيمة الإيجارية للأراضى لصالح الهيئة.

مطالبة وزارة الزراعة بالإسراع فى إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض تابعة للجمعية الزراعية بقرية كفر الديب بمركز زفتى بمحافظة الغربية لاقامة مدرسة تجريبية لخدمة أهالي القرية.

تلوث مياه النيل فرع رشيد بقرى بمركزى منوف والسادات بقرى الاخماس أبو نشابة وجزى وصنصفط محافظة المنوفية مما أدى تدهور انتاجية الثروة السمكية واضر بدخل أهالي القرى.

المطالبة بتغطية مساحة 2 كيلو متر من ترعة مليج الغربية الواقعة بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لانشاء محور مروري.

المطالبة بتغطية نحو 600 م من ترعة الطوابرة لمروها داخل الكتلة السكنية بداية من قرية أولاد بانا حتى قرية أولاد حانا مركز المنزلة الدقهلية.

غرق أرض حوض عبد اللطيف والاحواض المجاورة بسبب ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى في مصرف جرجا بمحافظة الدقهلية.

انهيار البدالة التى تنقل مياة الرى عبر مصرف القليوبى من ترعة مصطفى افندى الى اراضيهم بحوض الميتان أبو العيدان التابعة لقرية بنى هلال مركز مينيا القمح الشرقية.

نقص مياة الرى بميت سهيل وسنهود بترعة السهيلة الجلهوميه بحوض الطويل والنعامنة وشلشلمون وكفر شعبان بترعة ميت يزيد محافظة الشرقية.

المطالبة بتغطية ترعة أم الشوك بقرية بنى عامر الى كفر حمودة أرناوط مركز الزقازيق محافظة الشرقية.

عدم تطهير مصرف كفر حمودة وعدم انشاء حوائط سانده لجسوره بمركز هيها محافظة الشرقية0(عدد 2)

عدم استغلال مبنى مهجور من أملاك وزارة الرى بقرية كفر دبوس مركز هيها محافظة الشرقية.

رفع محصول البرسيم الحجازي من قائمة المحاصيل الإستراتيجية بمحافظة الوادي الجديد.

عدم تطهير ترعة سيالة الغواص بحوض العمدة بقرية أبو دياب غرب عزبة عثمان مركز دشنا بمحافظة قنا الأمر الذي تسبب في انتشار الحشرات والقوارض.

تعرض ترعة الابراهيمية للردم في نطاق مركز ببا بمحافظة بني سويف رغم أنها تروي أكثر من مليوني فدان بالإضافة إلى عدم التطهير مما يشكل خطراًعلى البيئة والصحة العامة.

مخالفات البنك الزراعي في صرف القروض الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني وكارت الفلاح الذكي.

إعادة النظر فى أسعار توريد محصول قصب السكر بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، وإلتزام شركة السكر بعدم استلام الخلف المسنة من المزارعين، وكذا توقف مبادرة البنك المركزى لتمويل برامج التحول لنظم الرى الحديث، فضلاً عن عدم السماح بأى توسع أفقى لمحصول قصب السكر بالأراضى الصحراوية المجاورة لنهر النيل مما أدى لتوقف مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا عن العمل، فضلاً عن انتشار ظاهرة قيام أصحاب العصارات بشراء محصول قصب السكر من الزراع بأسعار تفوق أسعار توريده لشركة السكر، مما أثر بالسلب على الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة.

إعادة النظر فى أسعار توريد محصول قصب السكر بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، وإلتزام شركة السكر بعدم استلام الخلف المسنة من المزارعين، وكذا توقف مبادرة البنك المركزى لتمويل برامج التحول لنظم الرى الحديث، فضلاً عن عدم السماح بأى توسع أفقى لمحصول قصب السكر بالأراضى الصحراوية المجاورة لنهر النيل مما أدى لتوقف مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا عن العمل، فضلاً عن انتشار ظاهرة قيام أصحاب العصارات بشراء محصول قصب السكر من الزراع بأسعار تفوق أسعار توريده لشركة السكر، مما أثر بالسلب على الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة.

إعادة النظر فى سعر توريد محصول بنجر السكر فى ضوء ارتفاع تكاليف إنتاجه بما يتواكب مع ارتفاع سعر سلعة السكر بالأسواق.

عدم التوسع فى زراعة نبات الأزولا على الرغم من فوائده الاقتصادية والبيئية.

دور وزارة الزراعة في تفعيل استخدام الاعداء الحيوية والمبيدات الحيوية في مكافحة الآفات الزراعية خاصه الآفات الوافدة.(عدد 2)

زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الامن الغذائي.

خطة الحكومة للتعامل مع مياه الأمطار هذا العام.

استغلال المساحات الواقعة في نهايات الترع والمصارف التي أدى الزحف العمراني الى عدم استخدامها بمركز أبو حمص محافظة البحيرة في مشروعات النفع العام.

عدم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ اعمال انشاء معهد صحة الحيوان الجديد بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية حفاظا على الثروة الحيوانية.

بشأن تكليف خريجي كليات الزراعة والعلوم والهندسة لأداء الخدمة العامة في القطاعات المختلفة بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وهيئة سلامة الغذاء.