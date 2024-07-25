مسؤول أميركي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أصبح في "مراحله الختامية"

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) عن مسؤول أميركي، قوله إن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى أصبح في "مراحله الختامية"، وذلك قبيل محادثات مرتقبة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن عقب خطاب الأخير أمام الكونغرس.

وقال المسؤول الرفيع في الإدارة الأميركية طالبا عدم كشف هويته "نعتقد أن الأمور في مراحلها الختامية ومن الممكن إبرام اتفاق".

وذكر المسؤول أن "هناك مؤشرات بأن إطار صفقة وقف إطلاق النار موجود ونعمل على إتمام الاتفاق بشأن كيفية تنفيذه".

وأضاف "لا تزال هناك بعض المسائل التي ينبغي حلها بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وكشف أن "مرحلة الاتفاق الأولى تتضمن الإفراج عن الأسرى فوق الخمسين والمرضى والجرحى على مدار 42 يوما"، موضحا أن "الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق سيتطلب مزيدا من المفاوضات".