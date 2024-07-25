مسؤول أميركي: اتفاق وقف النار في غزة أصبح في مراحله الختامية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مسؤول أميركي، يوم الأربعاء، أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن رهائن أصبح في مراحله الختامية، وذلك قبيل محادثات مرتقبة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المسؤول الرفيع في الإدارة الأميركية طالباً عدم كشف هويته «نعتقد أن (الأمور) في مراحلها الختامية ومن الممكن إبرام اتفاق»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أن «العقبات المتبقية أمام صفقة الرهائن في غزة قابلة للتذليل وسيكون هناك نشاط بشأن هذه القضية في الأسبوع المقبل».

صفقة الرهائن

وأوضح المسؤول الأميركي أنه في إطار المرحلة الأولية من صفقة الرهائن سيخرج النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً والمرضى والجرحى على مدار 42 يوماً.

وأكد أن بايدن ونتنياهو سيتحدثان في اجتماع، الخميس، عن كيفية سد الثغرات النهائية التي تعيق صفقة الرهائن في غزة.

خطاب نتنياهو الأسوأ لمسؤول أجنبي أمام الكونغرس على الإطلاق

وأثار خطاب نتنياهو أمام الكونغرس، غضباً في صفوف النواب الديمقراطيين في الولايات المتحدة، مؤكدين أنّه "الخطاب الأسوأ لمسؤول أجنبي أمام الكونغرس على الإطلاق".

أثار الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، غضباً في صفوف النواب الديمقراطيين في الولايات المتحدة، الذين قاطع نصفهم تقريباً الخطاب.

بحسب ما أورده موقع "أكسيوس" الأميركي، فإنّ عدد الديمقراطيين الذي قاطعوا خطاب نتنياهو الأربعاء أكبر كثيراً مما كان عليه في خطابه السابق أمام الكونغرس، عام 2015، والذي بلغ حينها 58 ديمقراطياً.

السيناتور بيني ساندر

ومن بين الديمقراطيين الذي أعربوا عن امتعاضهم من الخطاب السيناتور بيني ساندر، الذي أكد في منشور في منصة "إكس" أنّ الإسرائيليين "يريدون نتنياهو خارج الحكومة، فجاء إلى الكونغرس ليقوم بحملة (يروّج فيها لنفسه)".

وأضاف ساندرز أنّ نتنياهو "ليس مجرم حرب فقط، بل كاذب" أيضاً.

نانسي بيلوسي

بدورها، شددت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة، والنائبة الديمقراطية، نانسي بيلوسي، على أنّ الخطاب الذي ألقاه نتنياهو أمام الكونغرس هو "أسوأ عرض يقدّمه مسؤول أجنبي أمام الكونغرس على الإطلاق".

وتابعت بيلوسي، التي التقت عائلات أسرى إسرائيليين في قطاع غزة وقاطعت الخطاب، قائلةً إنّ العائلات "تطالب بصفقة لوقف إطلاق النار من شأنها إعادة الأسرى".

رشيدة طليب

أما النائبة الديمقراطية "التقدمية"، رشيدة طليب، فحضرت خطاب نتنياهو، مبديةً في الوقت نفسه احتجاجها عليه، حيث رفعت لافتةً تتهم نتنياهو بارتكاب الإبادة الجماعية.

وفي منشور على "إكس"، أعربت طليب عن تضامنها مع المحتجين الذين تظاهروا خارج الكونغرس، تنديداً بإلقاء نتنياهو الخطاب.

ألكساندريا أوكاسيو كورتيز

بدورها، أوضحت ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وهي نائبة ديمقراطية "تقدمية" أخرى، أنّ نتنياهو "خسر عدداً كبيراً من الناس الذين سيتوجّه إليهم في خطابه، حتى بات يخاطب جزءاً بسيطاً من الكونغرس".

ونظراً لذلك، :تم ملء المقاعد بأشخاص هم ليسوا أعضاءً في الكونغرس، كما يتم في مراسم توزيع الجوائز، بهدف إظهار الحصول على حضور ودعم كاملين".

وفي تصريحات لشبكة "MSNBC" الأميركية، أكد النائب الديمقراطي، جيري نادلر، أنّ "خطاب نتنياهو لم يكن صادقاً"، مضيفاً في الوقت نفسه أنّه حضره "دعماً لإسرائيل لا نتنياهو".



