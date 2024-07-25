شهداء وإصابات في استهداف الاحتلال لمنزل عائلة النمر بحي الشيخ  رضوان

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف جيش الاحتلال منزل لعائلة "أبو النمر" بالقرب من دوار أبو الأمين في الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، اسفر عنه شهداء ومصابين.

وقالت مصادر تابعة للمقاومة، إن القصف أسفر عنه شهداء وإصابات غالبيتهم أطفال جراء قصف منزل عائلة النمر "السعدي" بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

عزت الرشق: لن تفلح كل حفلات التهريج ومسرحيات التصفيق

في وقت سابق، قال عزت الرشق عضو في حركة حماس، إن نتنياهو وكيانه النازي أصبحوا في مواجهة العالم الحر بأسره، والقانون الدولي بكل هيئاته ومؤسساته ومنظوماته، ولن تفلح كل حفلات التهريج ومسرحيات التصفيق في إعادة إنتاجه وتسويقه.

وأكد الرشق في بيان عبر حسابه، أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، لا تقسيم ولا جدار ولا احتلال ولا أي وضع قائم سيغير هذه الحقيقة البديهية، وفلسطين ستزدهر وتعمّر وتحرر بسواعد أبنائها، وغزة بعد الحرب هي غزة المنتصرة الحرة التي دقت أهم مسمار في نعش الاحتلال ووضعته على سكة الزوال.

وأضاف، أن غزة التي كسرت فرقة غزة وقوات النخبة الصهيونية، وداس رجالها بأحذيتهم الطاهرة الرتب العسكرية في الجيش النازي، لن تخرج من هذه الحرب إلا منتصرة مرفوعة الرأس تؤسس لمرحلة جديدة للقضية الفلسطينية.

الجسر الجوي لإمداد الجيش الصهيونازي بالسلاح

وأشار إلى أن الجسر الجوي البغيض الذي فتحته الولايات لإمداد الجيش الصهيونازي بالسلاح والمتفجرات والذخائر لم يكف نتن ياهو ليكمل مهمة الإبادة والتطهير العرقي، وطلبه المزيد ليس إلا اقرار بالفشل التام.. وتغطية على الهزيمة، والحضارة متناقضة مع الاحتلال وجرائمه التي انتهكت القوانين الدولية وقيمه الانسانية منذ العام 48 وحتى يومنا هذا.

ولفت إلى أن محاولة استحضار البكائيات والمراثي التاريخية، هي أسطوانة صهيونية مشروخة لم تعد تنطلي على أحد، وكما قلت من قبل : (إن النازية الهتلرية ما هي إلاّ تلميذ صغير في مدرسة الصهيونية).

وقال عزت الرشق: يقول الكذاب إنهم لم يقتلوا المدنيين استخفافا بالعالم الذي شاهد بطولات جيش نتنياهو النازي، الذي قتل وأصاب أكثر من 140 ألفاً أغلبهم من الأطفال والنساء.

