البيت الأبيض يرفض وصف بايدن بـ"بطة عرجاء"

ياسر رشاد - القاهرة - رفض البيت الأبيض وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "بطة عرجاء" رغم قراره الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية وعدم ترشحه لولاية جديدة.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الأربعاء: "أنه يريد البناء على ما تمكن من القيام به... ونحن لا نرى أنفسنا كبطة عرجاء على الإطلاق".

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض الدعوات إلى استقالة بايدن من الرئاسة فورا، معتبرة اياها "سخيفة".

قرار بايدن بشأن الانسحاب من الانتخابات

وقالت إن "أي دعوة من هذا القبيل هي أمر سخيف، هذا ما نراه"، مضيفة أن قرار بايدن بشأن الانسحاب من الانتخابات "لا علاقة له بصحته".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن يوم الأحد الماضي 21 يوليو عن انسحابه من السباق الرئاسي ودعمه لنائبته كامالا هاريس بمثابة المرشحة عن الحزب الديمقراطي.

وجرى ذلك بعد أيام من الإعلان عن إصابة بايدن بفيروس كورونا ودخوله للعزل الذاتي في منزله بولاية ديلاوير.

ترامب: كامالا هاريس أسوأ نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، تعد أسوأ من تولى منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية كارولينا الشمالية: "كامالا هاريس يسارية متطرفة وستدمر بلادنا إذا وصلت للبيت الأبيض فهي مسؤولة عن جميع الكوارث التي تسببت بها إدارة بايدن خلال السنوات الماضية".

وأضاف أن "هاريس نسخة عن بايدن وهي أسوأ من تولى منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة".

الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن

وكان الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قد أعلن، في 21 يوليو، أنه لن يترشح لولاية ثانية، فيما أيد ترشيح نائبته الحالية كامالا هاريس للترشح للانتخابات المقبلة عن الحزب الديمقراطي.

ورد على ذلك منافسه عن الحزب الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يطمح بالعودة إلى مقعد الرئاسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي سوف تُعقد في شهر نوفمبر القادم، بأنه "سيكون من الأسهل عليه هزيمة نائبة الرئيس الأمريكي الحالي هاريس مقارنة ببايدن".



