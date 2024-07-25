لليوم الـ 293 على التوالي.. إسرائيل تُواصل جريمة الإبادة الجماعية

ياسر رشاد - القاهرة - لليوم الـ 293 تواليًا تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، تزامنًا مع قصف واسع على القطاع، لا سيما في مدينتي غزة شمالًا وخانيونس جنوبًا.

وحسب وسائل فلسطينية، حول آخر التطورات الميدانية في القطاع المنكوب، والتي تمثلت في استهدافات وعمليات قصف من طيران الاحتلال، لا سيما في مدينة غزة وأحيائها السكنية المأهولة.

واستهدفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، منزلًا لعائلة النمر في منطقة أبو سكندر في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

قصف إسرائيلي في منطقة معن شرق خان يونس

وحسب وكالة سند للأنباء، بارتقاء ثلاثة شهداء من عائلة "أبو نجا" إثر قصف إسرائيلي في منطقة معن شرق خان يونس وهم: علي حمدان أبو نجا، بسام بشير أبو نجا، وبدر رفعت أبو نجا.

أحدث التطورات الميدانية

استشهد ثلاثة مواطنين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية شمال رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن شهيدين ارتقوا وأصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال لمشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وأغارت طائرات الاحتلال الحربية على منطقة "معن" شرق محافظة خانيونس.

جيش الاحتلال يحاصر منزلا فيه 10 أشخاص

وأوردت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال يحاصر منزلا فيه 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال في بلدة القرارة شمال خانيونس.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزل عائلة أبو غرقود في محيط مدخل البريج وسط القطاع.

وارتقى مجموعة من المواطنين وأصيب آخرين في قصف منزل بمحيط مفترق أبو الأمين بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.