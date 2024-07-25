العدل الأميركية توجه تهمة الإرهاب لشاب أمريكي من أصول لبنانية

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت وزارة العدل الأميركية "الإرهاب باسم حزب الله" للشاب الأميركي من أصول لبنانية هادي مطر الذي حاول قتل الكاتب الأميركي-البريطاني سلمان رشدي في ولاية نيويورك في أغسطس 2022.

وجاء في بيان لوزارة العدل أن "هادي مطر بمحاولته قتل سلمان رشدي (في ولاية) نيويورك في 2022، ارتكب عملا إرهابيا باسم حزب الله، المنظمة الإرهابية المرتبطة بالنظام الإيراني".

والشاب هادي مطر البالغ 26 عاما يحاكم حاليا أمام محكمة محلية في ولاية نيويورك، لكنه أصبح ملاحقا على المستوى الفيدرالي بثلاث تهم بينها "دعم منظمة إرهابية أجنبية"، وفق وثيقة قضائية صادرة بتاريخ 17 يوليو أعلنتها المحكمة الفيدرالية لغرب ولاية نيويورك الأربعاء.

تعرّض للطعن على يد مطر

وكان رشدي قد تعرّض في 12 أغسطس 2022، لدى بدء ندوة أدبية في غرب ولاية نيويورك، للطعن على يد مطر لنحو عشر مرات في العنق والوجه والبطن، قبل أن تتم السيطرة على المهاجم.

وبعد فترة علاج مطولة فقد سلمان رشدي البالغ 77 عاما النظر في إحدى عينيه.

سلمان رشدي كاتب ذائع الصيت

و سلمان رشدي كاتب ذائع الصيت مقيم في مدينة نيويورك منذ أكثر من 20 عاما وهو بريطاني من أصول هندية مُنح الجنسية الأميركية.

وهو يواجه تهديدات بالقتل منذ نشر روايته "آيات شيطانية" في العام 1988. وقد أصدر الزعيم الإيراني السابق الخميني فتوى بهدر دمه في العام 1989.