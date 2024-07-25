واشنطن بوست: أوباما لا يعتقد أن كامالا هاريس قادرة على هزيمة ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - قال مصدر مقرب من عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن لصحيفة "واشنطن بوست"، إن الرئيس الأسبق باراك أوباما لم يدعم ترشح كامالا هاريس للرئاسة لأنه لا يعتقد أنها قادرة على هزيمة الجمهوري دونالد ترامب.

وأضاف: "أوباما منزعج للغاية لأنه يعلم أنها لا تستطيع الفوز، أوباما يعرف أنها غير كفؤة – قيصر الحدود الذي لم يقم بزيارة الحدود قط، وقالت إن جميع المهاجرين يجب أن يكون لديهم تأمين صحي. إنها لا تتحسس الألغام في طريقها (كناية عن العقبات التي تواجهها)".

وأضاف المصدر: "عندما تترشح للرئاسة، هناك أشياء يمكنك قولها وأشياء لا يمكنك قولها".

وقد أطلقت نائبة الرئيس حملتها الرئاسية رسميا يوم الأحد، بعد ساعات من إعلان بايدن أنه سيخرج من السباق الرئاسي لعام 2024.

هاريس للرئاسة

وسرعان ما أيد الرئيس كامالا هاريس كمرشحة رئاسية ديمقراطية، وأعلن عدد كبير من الديمقراطيين البارزين الآخرين دعمهم لها، وقدمت حملة بايدن الأوراق إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية التي أعادت تسمية نفسها باسم "هاريس للرئاسة".

حثه العشرات من الديمقراطيين على التنحي

وجاء انسحاب الرئيس من الحملة بعد أن حثه العشرات من الديمقراطيين على التنحي في أعقاب أدائه الكارثي في ​​المناظرة التي جمعته بالمرشح الجمهوري دونالد ترامب في أواخر يونيو.

وأثار ظهوره في المواجهة مع ترامب مخاوف بشأن مدى أهليته لولاية ثانية في منصبه وما إذا كان بإمكانه هزيمة المرشح الرئاسي الجمهوري في نوفمبر.