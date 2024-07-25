ترامب يصف كامالا هاريس بـ يسارية متطرفة

ياسر رشاد - القاهرة - وصف دونالد ترامب نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، بأنها "يسارية متطرفة معتوهة"، وذلك في أول تجمّع انتخابي له منذ أن أعلن الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي ودعمه ترشيح نائبته.

وحذّر ترامب، مرشّح الحزب الجمهوري للرئاسة، من أن هاريس "يسارية متطرفة معتوهة ستدمّر بلادنا"، واصفا إياها بأنها "قوة الدفع الليبرالية المتطرفة التي تقف وراء كل كوارث بايدن".

وانتقد المرشح الجمهوري تغيب هاريس عن جلسة الكونغرس التي ألقى فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطابه.

واتهم ترامب كامالا هاريس بالرغبة في "قتل الأطفال" من خلال برنامجها للإجهاض.

وفي السطور التالية أبرز تصريحات ترامب:

سنحقق نصرا ساحقا في الانتخابات الرئاسية.

جو بايدن أسوأ رئيس تاريخ الولايات المتحدة.

بايدن انسحب لأنه كان يخسر بشدة في استطلاعات الرأي.

الحزب الديمقراطي اختار هاريس لخوض الانتخابات وهي مرشحة أسوأ من بايدن.

21 مهاجر غير نظامي دخلوا إلى أميركا في عهد بايدن وهاريس.

هاريس لا تتحلى بالكفاءة وكل الموظفين العاملين معها يكرهونها.

لن نسمح لهاريس بأن تصبح رئيسة لتدمير البلاد.

كامالا هاريس أسوأ نائبة رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

وسائل الإعلام تحاول تحسين صورة هاريس.

هاريس متطرفة مجنونة ستدمر بلدنا لو وصلت للسلطة لكننا لن نسمح لها بذلك.