أسامة حمدان: حديث نتنياهو عن إدخال المساعدات لغزة كذب صريح

ياسر رشاد - القاهرة - أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، فجر اليوم الخميس، أن حديث بنيامين نتنياهو عن إدخال المساعدات لقطاع غزة هو كذب صريح.

وأكد "حمدان" في تصريح تلفزيوني، تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن خطاب نتنياهو تضمن العديد من الأكاذيب حول استعادة الأسرى، وحاول تسويق الاحتلال الإسرائيلي كحالة طبيعية في المنطقة، وهو ما وصفه بالكذبة الكبيرة.

وأشار حمدان إلى أنه من الغريب وقوف العديد من أعضاء الكونغرس لنتنياهو بينما يشتم ناخبيهم.

وأضاف أن اليوم التالي للمعركة في غزة سيكون يومًا فلسطينيًّا خالصًا، مشددًا أن الفلسطينيين قادرين على إدارة أنفسهم ولا يحتاجون إلى نتنياهو ليعلمهم.

خطابًا أمام الكونغرس الأمريكي

ومساء أمس الأربعاء، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابًا أمام الكونغرس الأمريكي، في محاولة للضغط على الولايات المتحدة، وذلك في وقت يشهد توترًا بين الحليفين بعد أكثر من 9 أشهر من العدوان على قطاع غزة.

وحظي خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأمريكي بانتقادات واسعة من جهات دولية وفلسطينية.