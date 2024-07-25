وزير الداخلية يجدد الثقة في اللواء إيهاب عطية مديرًا لأمن كفر الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الأربعاء، حركة تنقلات ضباط الشرطة للعام الحالي 2024.

وشملت الحركة التي اعتمدها وزير الداخلية، تجديد الثقة في اللواء إيهاب أحمد إبراهيم عطية، مديرًا لأمن كفر الشيخ.

وكان مدير أمن كفر الشيخ اللواء إيهاب عطية تولى العمل رئيسًا للمباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، وجرى تصعيده للعمل مديرًا للمباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ عام 2020، ونُقل بعد ذلك للعمل مديرًا للمباحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية.

ومن العمل بقيادة مباحث مديرية أمن الدقهلية عاد مرة أخرى للعمل بمديرية أمن كفر الشيخ بتوليه منصب حكمدار المديرية العام الماضي 2022 ليجري بعد ذلك تعيينه مديرًا لأمن كفر الشيخ في الحركة العام الماضي 2023 وفي العام الحالي 2024 جرى تجديد الثقة فيه مديرًا لأمن كفر الشيخ.