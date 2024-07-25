شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل في تجمع انتخابي.. ترامب يشن هجومًا غير مسبوق على هاريس والان نبدء بالتفاصيل

تهديد للديمقراطية

الدمام - شريف احمد - شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجومًا شديدًا على نائب الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الأوفر حظًا لانتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، وتعهد بهزيمة هاريس في الانتخابات، قائلًا إنه لن يسمح لها بأن تصبح رئيسة لتدمير البلاد.وقال في أول تجمع انتخابي لترامب منذ انسحاب بايدن، وذلك في نورث كارولينا، إنه بعد إصابته برصاصة، أصبحت شخصًا لطيفًا.وقال ترامب إن هاريس تشكل تهديدًا حقيقيًا للديمقراطية، وأنها ستدمر أمة بأكملها، وستزيد الضرائب، وأضاف أن سجل هاريس كنائبة للرئيس مروع، واتهمها بأنها "يسارية متطرفة ستدمر بلادنا".

وتابع: هاريس لم تحقق أي نتائج بشأن الحرب بأوكرانيا، وهي لا تدرك الدمار الذي خلفته في أمريكا، فهي أكثر سياسية ليبرالية متطرفة.

وضعه في السجن

تزوير انتخابات 2020

واتهم ترامب إدارة الرئيس بايدن بمحاولة وضعه في السجن، قائلًا إن إدارة بايدن فشلت في كل الملفات بما في ذلك الحدود والانسحاب من أفغانستان، وإن 21 مليون مهاجر غير نظامي دخلوا إلى أمريكا في عهد بايدن وهاريس.ووصف بايدن بأنه أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا، وأنه انسحب لخسارته في كل استطلاعات الرأي، كما اتهم هاريس بالكذب بشأن صحة بايدن العقلية.وأعاد ترامب القول إن الانتخابات في 2020 كانت مزورة، وقال: سنعود للبيت الأبيض، وسنعيد أمريكا عظيمة مجددًا.واتهم وسائل الإعلام بمجاملة هاريس، مشيرًا إلى أنها لا تسلط الأضواء على الحضور الكبير خلال تجمعاته الانتخابية، في حين أنها تحاول تحسين صورة هاريس، قائلًا إن التجمعات الانتخابية لكامالا هاريس ضعيفة.وانتقد الانسحاب من أفغانستان، وقال: الانسحاب أفقدنا قوتنا وهيبتنا، وأفغانستان تبيع الأسلحة التي تركناها هناك.