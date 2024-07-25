60% للنجاح.. دليل اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة جامعة حلوان، دليل الطالبات لاختبارات القدرات للطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بها، وهي اختبارات تقيس استعداد الطالبة لدراسة التربية الرياضية.

وتتمثل الهدف من اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية فى قياس قدرة الطالبة الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارة، من خلال مجموعة من الاختبارات.

كما أعلنت الكلية مجموعة من التعليمات العامة حيث تكون مدة اختبارات القدرات على يومين، لا يسمح نهائياً بإعادة الاختبارات لأي طالبة.

وتكون الدرجة الكلية للاختبارات البدنية والمهارية (۱۰۰) درجة، درجة الاختبارات البدنية (٦٠) درجة، درجة الاختبار المهارية (٤٠) درجة، الحد الأدنى لقبول الطالبة ( ٦٠%) من الدرجة الكلية للاختبارات بشرط ان يكون لائق في قياسات (الطول والوزن واختبارات القوام والشخصي والاختبار المهاري).

وتقرب الأرقام العشرية في الدرجات لصالح الطالبة، ويتم إعلان نتيجة الطول والوزن فقط على الطالبة، واستبعاد غير اللائق من باقي الاختبارات، وأن تشمل استمارة التقدم للبنات الحالة الاجتماعية وفي حالة إذا كانت الطالبة متزوجة تقوم بالتوقيع على إقرار يتضمن أن أداء الاختبارات البدنية لن يؤثر على حياتها وحياة الجنين وفي حالة أدائها لهذه الاختبارات تتحمل المسئولية كاملة وعلى مسئوليتها الشخصية.

ويتم الكشف الطبي بواسطة أطباء متخصصين بغرض الكشف على سلامة القلب والصحة العامة للطالبة.

ويجب ألا يقل الطول للطالبة عن ١٥٥ سم، ويستثنى من ذلك الأبطال الدوليين والأولمبيون وكذلك المتفوقين رياضيا أبطال الجمهورية من طلاب الثانوية العامة المشمولين بنظام التفوق الرياضي الرسمي بالدولة المشاركين خلال الثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكلية مع تقديم ما يثبت ذلك من الاتحاد الرياضي واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة وكذلك الطلاب الوافدين.

وتكون الاختبارات على يومين بحيث يتضمن اليوم الأول لاختبار القدرات :

- تسجيل بيانات الطالبة وتسديد الرسوم.

- الكشف الطبي المبدئي ويتم بواسطة أطباء متخصصين بغرض الكشف على سلامة القلب والصحة العامة للطالبة لأداء الاختبارات.

- قياس الطول والوزن.

- اختبار القوام ( لائق / غير لائق ) وتقوم اللجنة بالكشف عن الانحرافات القوامية المختلفة.

ويكون اليوم الثاني لاختبار القدرات:

الاختبارات البدنية: الدرجة (٦٠) بالنسبة للبنات:

- اختبار السرعة : ٥٠ متر عدو (۱۰) درجات.

- اختبار الرشاقة الجري المتعرج بين 5 قوائم (۱۰) درجات.

- اختبار المرونة ثني الجذع أماماً والأسفل لأقصى مدى ممكن (۱۰) درجات.

- اختبار القدرة العضلية الوثب العريض من الثبات (۱۰) درجات.

- اختبار التوافق الدوائر المرقمة (۱۰) درجات.

- اختبار التحمل الجري ۱۰۰ متر (۱۰) درجات.

ويكون الاختبار المهاري من (40 درجة)، وتؤدى الطالبة اختبار المهارة في نشاط رياضي واحد من بين الآتي:

- الألعاب: (كرة القدم - كرة اليد - كرة السلة - الكرة الطائرة - الهوكي - التنس - تنس الطاولة).

- مسابقات الميدان والمضمار :

عدو (100 -200 -400 ) م.

الرمي ( قرص - جلة - مطرقة - رمح ) 0

الوثب (الوثب الثلاثي / الوثب الطويل / الوثب العالي).

الجري (المسافات طويلة / الضاحية / الماراثون).

الرياضات المائية (السباحة - كرة الماء - غوص - غطس - باليه مائي).

المنازلات والرياضات الفردية.

الجمباز (جمباز فني / ايروبيك / ترامبولين - ايقاعي).

الدراجات ( اختبار سباق الدراجات).

ويكون الاختبار الشخصي لائق / غير لائق، حيث تقوم اللجنة بالتحقق من صحة وسلامة النطق / السمع / الصوت حسن المظهر ومدى معرفة المتقدم بالمعلومات عن الرياضة التي يمارسها.

بالنسبة للوافدين يتم اختبارهم بنفس الاختبارات السابقة مع تخصيص مكان محدد مركزي وأيام محددة لإجراء اختبارات القدرات.

وأعلنت الكلية الملابس الرياضية المطلوبة للاختبارات وهى بلوزة - بنطلون تدريب - حذاء رياضي خفيف - شراب قصير أبيض - مايوه.

يفضل الحضور مرتدين بدلة التدريب Training Suit.

كما أعلنت الكلية الأوراق المطلوبة حيث ينبغي على الطالبة أثناء التقدم لكلية التربية الرياضية لأداء اختبار القدرات، أن تتوجه شخصيا إلى لجنة الاختبارات في التاريخ المحدد له إلكترونيا، في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا ومعها الإيصال الدال على تسجيل الطالبة اسم الكلية المتقدم لها لاختبارات القدرات التي قام بطبعها من الموقع.

بالإضافة إلي عدد 6 صور شخصية مقاس 4 × ٦ سم، وأصل رقم الجلوس وصورة منه، صورة بطاقة الطالبة الشخصية (بطاقة الرقم القومي).

وتتمثل شروط النجاح فى حصول الطالبة على نسبة ٦٠% من إجمالي درجات جميع الاختبارات؛ كشرط النجاح الطالب وحصوله على لائق.