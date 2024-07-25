‏قطع التيار الكهربي 5 ساعات عن ضواحي ومدن حي فيصل بالسويس



محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت محافظة السويس قطع التيار الكهربي عن ضواحي ومدن حي فيصل لمدة 5 ساعات، وذلك لإجراء أعمال الصيانة لموزع المخازن حي فيصل.

وأوضح بيان إعلامي على صفحة محافظة السويس إن قطع الكهرباء يبدأ من 9 صباح اليوم الخميس 25 يوليو، وحتى الساعة 2 ظهرا طبقا لبرنامج الصيانة الدورية لقطاع السويس هندسة كهرباء فيصل جهد 11 كيلو فولت.

وأضاف البيان أن المناطق التي ستتأثر ويقطع عنها التيار الكهربي هي مساكن 24 أكتوبر -مساكن المميز -عرب المعمل -مساكن الزهراء -شركات البترول "بتروجت- النصر البترول" و3 محطات وقود بشارع صلاح نسيم، ومحطتي الغاز والبنزين بطريق المستقبل.

كما يمتد فصل التيار إلى مرور السويس وأبراج الروضة و‏قوات الأمن بطريق ناصر، وشارع ناصر,الحرفيين و إدارة شمال وجنوب السويس التعليمية، ومخزن الكتب و مساكن الشركة العربية "سبيكو" وضواحي الطائف و جدة، والمحمودية وسوق التجاري وقسم شرطة الكهرباء ومساكن أطلس ومساكن المختار، والمساكن المحيطة بمسجد حمزه وكنيسة ماري جرجس ومدينة السلام.