أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل الطقس بالسعودية اليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الخميس موضحًا أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.



وأضاف، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض ونجران.

وتابع، الرياح في البحر الاحمر تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي.



حالة البحر

خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي

وذكر، الرياح في الخليج العربي ستكون الغربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة

ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر

خفيف الموج

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى كالاتي:

مكة المكرمة 43 30

المدينة المنورة 41 33

الرياض 44 31

جدة 41 32

الدمام 47 31

أبها 28 19