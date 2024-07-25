الاحتلال الاسرائيلي يقتحم بلدة "بيت أمر" شمال الخليل فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة بيت أمر شمال الخليل، وفقًا لـ"وفا".

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية العديد من أحياء البلدة وتمركزت في منطقتي المثلث والظهر، وأجرت عمليات تمشيط في محيط منازل المواطنين وسط اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود القنابل المسيلة للدموع، دون ان يبلغ عن اصابات او اعتقالات.



فيما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الخميس، إثر قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي الأثناء، شنت طائرات الاحتلال غارة على محيط مدخل مخيم البريج وسط القطاع، بينما أطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها صوب المناطق الشرقية من حي الزيتون.

وتحدثت مصادر مطلعة في غزة عن محاصرة الاحتلال منزلا فيه 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال في بلدة القرارة شمال خان يونس.

وفي وقت سابق مساء الأربعاء، استشهد 5 مواطنين، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط قطاع غزة ومركبة تابعة لشركة توزيع الكهرباء جنوب القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 39145، والإصابات إلى 90257 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

