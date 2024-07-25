رياح خفيفة.. تفاصيل الطقس بالإمارات اليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد باللإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الخميس موضحًا أن يكون صحوًا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً.



وأوضح المركز، في نشرته اليومية عن حالة الطقس ، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، تكون جنوبية غربية – شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وتابع، يكون الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:49 والثاني عند الساعة 03:34 والجزر الأول عند الساعة 10:07 والثاني عند الساعة 21:28

وذكر، في بحر عمان فسيكون الموج خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:36 والثاني عند الساعة 00:55 والجزر الأول عند الساعة 18:58 والثاني عند الساعة 06:45.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى كالاتي:

أبوظبي 44 30 70 20

دبي 41 29 70 35

الشارقة 42 28 65 20

عجمان 40 28 90 30

أم القيوين 41 27 65 20

رأس الخيمة 42 30 50 20

الفجيرة 43 32 55 10

العـين 45 29 50 10

ليوا 47 31 65 10

الرويس 45 32 70 15

السلع 47 30 40 10

دلـمـا 43 32 80 20

طنب الكبرى 35 33 90 55

طنب الصغرى 35 33 90 55

أبو موسى 36 32 85 50