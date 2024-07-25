بايدن: سأفسح المجال لكامالا هاريس للعناية بالولايات المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يفسح المجال لنائبته كامالا هاريس، كمرشحة رئاسية عن الحزب الديمقراطي، من أجل العناية بالولايات المتحدة، ضمن توجه عام بإفساح المجال أمام الشباب.

وأضاف "بايدن"، خلال كلمة بالمكتب البيضاوي للبيت الأبيض، في أول ظهور له منذ إصابته بفيروس كورونا، أن إدارته معنية بحفظ أمن الولايات المتحدة وعدم التورط في حروب جديدة، وكذلك العلاقات التجارية مع الصين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة معنية كذلك بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، كما شدد على بذل إدارته قصارى جهدها لحماية الولايات المتحدة مما يهددها.

وكان آخر خطاب له في المكتب البيضاوي، 15 يوليو الجاري، عندما حث الأمريكيين على تهدئة حدة الخطاب السياسي بعد محاولة اغتيال منافسه دونالد ترامب.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من خطاب ألقاه الرئيس السابق والمنافس الجمهوري ترامب، في ولاية نورث كارولينا، اتهم خلاله هاريس بالضلوع وراء ما وصفه بـ"كوارث إدارة بايدن" على مستويات عدة، أبرزها ملف اللاجئين والحدود المفتوحة والأمن والسياسات الخارجية.