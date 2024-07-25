واشنطن تعترف: "الأونروا" ليست منظمة إرهابية

ياسر رشاد - القاهرة - انتقدت الولايات المتحدة بشدة الأربعاء مشروع قانون إسرائيليا يصف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنها "منظمة إرهابية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافة إن "الأونروا ليست منظمة إرهابية ونحن نحض الحكومة الإسرائيلية والكنيست على تعليق إقرار هذا التشريع".

وأعتبر أن "هجمات الحكومة الإسرائيلية على الأونروا غير ضرورية إطلاقا لأنها "لا تدفع قدمًا بقضية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة"، مؤكدًا أن واشنطن تواصل دعم عمل الوكالة.

وتضم الأونروا أكثر من 30 ألف موظف يعملون في خدمة 5,9 ملايين فلسطيني في المنطقة.

وعلقت الولايات المتحدة مساهمتها المالية للوكالة بعد ورود اتّهامات لم تُثبت إسرائيل صحتها، تتعلق باحتمال تورط بعض موظفي الأونروا في هجوم 7 أكتوبر.

ومنذ ذلك الحين، يحظر القانون الأميركي على واشنطن الإفراج عن أموال للوكالة.

في المقابل، استأنفت بلدان عدة مساهماتها للوكالة، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد واليابان وفرنسا.