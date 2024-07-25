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10 خدمات يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كتبت: سمر سلامة

الخميس، 25 يوليو 2024 06:00 ص

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ووفقا للقانون، يقدم الجهاز الخدمات التالية:


1 - التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.
2 - المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
3 - تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
4 - تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.
5 - التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.
6 - التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
7 - المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.
8 - المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.
9 - تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
10 - مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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