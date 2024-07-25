شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خدمات يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت: سمر سلامةالخميس، 25 يوليو 2024 06:00 ص
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ووفقا للقانون، يقدم الجهاز الخدمات التالية:
1 - التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.
2 - المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
3 - تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
4 - تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.
5 - التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.
6 - التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
7 - المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.
8 - المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.
9 - تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
10 - مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.
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