قيادة الدفاع الجوي المشتركة الأميركية الكندية: المقاتلات الروسية والصينية التي اعترضناها لا ينظر إليه على أنه تهديد

اشارت قيادة الدفاع الجوي المشتركة الأميركية الكندية الى أن "المقاتلات الروسية والصينية لم تدخل المجال السيادي لأميركا أو كندا"، موضحة أن "نشاط الطائرات المقاتلة التي اعترضناها لا ينظر إليه على أنه تهديد".
وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت القوات المسلحة الأميركية، أنها "رصدت واعترضت 4 طائرات روسية وصينية بالقرب من ولاية ألاسكا الأميركية".
وجاء في بيان لقيادة الدفاع الجوي والفضائي في أميركا الشمالية، أنها "رصدت وتابعت واعترضت يوم 24 تموز عام 2024 طائرتين روسيتين من نوع "تو 95" وطائرتين صينيتين من نوع "H-6" كانت تعمل في منطقة الدفاع الجوي لألاسكا".
وأشار البيان إلى أن "الطائرات الروسية والصينية لم تدخل الأجواء السيادية للولايات المتحدة وكندا".
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