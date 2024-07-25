أكد وزير المالية الياباني شونيتشيرو سوزوكي، أن "دول مجموعة السبع لم تتخذ بعد أي قرار بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا".
واشار سوزوكي للصحفيين في أعقاب اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية للدول السبع في ريو دي جانيرو، الى أن "هذه المرة لم يتخذ أي قرار. ونحن سنواصل المناقشات".
يذكر أن دول مجموعة السبع قررت خلال قمتها الأخيرة في حزيران الماضي مصادرة الفوائد على الأصول الروسية المجمدة واستخدامها لمساعدة أوكرانيا، بدلا من مصادرة الأصول المجمدة بالذات.
ويقدر حجم الأصول الروسية التي تم تجميدها في دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بنحو 300 مليار دولار. وقد تم تجميدها في إطار العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا التي بدأت في شباط 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية الياباني: دول مجموعة السبع لم تتخذ أي قرار بعد بشأن استخدام الأصول الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.