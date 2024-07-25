وزير المالية الياباني: دول مجموعة السبع لم تتخذ أي قرار بعد بشأن استخدام الأصول الروسية

أكد وزير المالية الياباني شونيتشيرو سوزوكي، أن "دول مجموعة السبع لم تتخذ بعد أي قرار بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا".

واشار سوزوكي للصحفيين في أعقاب اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية للدول السبع في ريو دي جانيرو، الى أن "هذه المرة لم يتخذ أي قرار. ونحن سنواصل المناقشات".

يذكر أن دول مجموعة السبع قررت خلال قمتها الأخيرة في حزيران الماضي مصادرة الفوائد على الأصول الروسية المجمدة واستخدامها لمساعدة أوكرانيا، بدلا من مصادرة الأصول المجمدة بالذات.

ويقدر حجم الأصول الروسية التي تم تجميدها في دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بنحو 300 مليار دولار. وقد تم تجميدها في إطار العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا التي بدأت في شباط 2022.