الخارجية الروسية: موسكو تدعو إلى وضع قواعد تشريعية واضحة لعمل شركات تكنولوجيا المعلومات

اشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، الى أن "موسكو تدعو إلى وضع قواعد تشريعية واضحة لعمل شركات تكنولوجيا المعلومات ومنح الجهات التنظيمية الصلاحيات الإشرافية اللازمة، وذلك عقب انقطاع واسع لأنظمة "ويندوز" حول العالم".

ولفت فيرشينين لـ"سبوتنيك"، الى أنه "من الواضح تماماً أن اللوم في مثل هذا الفشل (الذي يقاس ضرره بمليارات الدولارات) يقع أيضاً على عاتق شركات تكنولوجيا المعلومات غير النزيهة التي تسعى للسيطرة على أسواق جديدة دون الاهتمام الكافي بضمان جودة الخدمات والمنتجات".

وأضاف، "نعتقد أن هذه المشكلة يجب أن تُحل من خلال تطوير وتثبيت قواعد واضحة في القوانين الوطنية لعمل شركات وادي السيليكون، ومنح الجهات التنظيمية الصلاحيات الإشرافية اللازمة".