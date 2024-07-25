في صحف اليوم: الوضع المالي بخير ومصرف لبنان يعتمد إجراءات صارمة للحفاظ على الاستقرار النقدي

حذّر مصدر مالي مسؤول عبر "الجمهورية"، من غرف وصفها بـ"الخبيثة" تضخ إشاعات لا أساس لها حول الوضع المالي، تسعى الى إحداث فوضى ومضاربات في السوق المالي وضغط على الليرة عبر الترويج لشحّ في الدولار.

وطمأن المصدر، أنّ "الوضع المالي بخير، ومصرف لبنان يعتمد إجراءات صارمة للحفاظ على الاستقرار النقدي وعدم تفلّته على غرار ما كان سائداً قبل تسلّم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مهامه في الحاكمية".

واستدرك المصدر، قائلا "ليس في الإمكان الآن القول انّ الوضع المالي معافى، ذلك انّ نهوضه مرتبط بالقوانين الاصلاحية التي لا بدّ من إقرارها لعودة الانتظام المالي بشكل سليم. ولكن في الوقت الراهن، الوضع تحت السيطرة، وموجودات مصرف لبنان شهدت في الاشهر الاخيرة ارتفاعاً زاد على المليار دولار، فيما حجم الكتلة النقدية من الدولار الفريش في السوق، شهد في الآونة الاخيرة ارتفاعاً ملحوظاً زاد عن الـ10%. ما يعني انّ الدولار موجود، ومضبوط، وليس ما يدعو الى القلق".