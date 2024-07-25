أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الخميس 25 يوليو 2024 وحتى الثلاثاء 30 يوليو 2024 على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها، إنه من المتوقع أن تنتهي الموجة الحارة الخميس 25 يوليو 2024 وتشهد البلاد إنخفاض طفيف بمعدل درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجات بداية من الجمعة 26 يوليو 2024 .

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود خلال الفترة سالفة الذكر طقس طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا.

وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا مصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (أبو سمبل – أسوان- حلايب وشلاتين ) بداية من الخميس 25 يوليو وحتى الإثنين 29 يوليو.

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