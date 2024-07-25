شكرا لقرائتكم خبر عن العربى الناصرى: دعم التحالف الوطنى لفلسطين خطوة إيجابية في توحيد الجهود لدعم القضية والان مع تفاصيل الخبر

ثمن الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الديمقراطي الناصري، دور التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي مؤكدا أنه يلعب دورا هاما فى مساندة الأهالى والأسر الأكثر احتياجا وانتشاره في جميع الربوع والقرى والمحافظات يبعث رسالة طمئنينة للجميع بأنه ليس هناك أحد بعيد عن أعين التحالف واستبعاده من المساعدة وتقديم الدعم بكافة الطرق.

وأضاف "أبو العلا" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن دعم التحالف الوطني لفلسطين يعتبر خطوة إيجابية في توحيد الجهود لدعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، والتعاون بين الدول العربية والإسلامية قد يعزز من قدرة الفلسطينيين على تحقيق أهدافهم المشروعة.

وحقق التحالف الوطنى للعمل الأهلي عدد كبير من الإنجازات خلالا الـ 6 أشهر الأولى من عام 2024، والتي تُجسّد التزامه الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في مصر، والتي جاءت نتاجًا للجهود التعاونية المثمرة بين مختلف مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.

وعمل التحالف خلال هذه الفترة على عدد من المحاور وهي محاور التمكين الاقتصادي والدعم الصحي ودعم التعليم والدعم الاجتماعي والغذائي، بالإضافة إلى الدعم النقدى، واستفاد من تلك الجهود قرابه الـ 28 مليون 883 ألف و796 مستفيد من مبادرات التحالف في مختلف المحاور.

وتمكن التحالف الوطني للعمل الأهلي من دعم للأسر الأكثر احتياجا، وجعلهم أولوية لضمان مصادر دخل مستدامه تخرج بهم من احتياجهم، وتحقق لهم التمكين الاقتصادي، حيث سلم التحالف لـ 1483 أسرة مشروعاتهم التنموية المختلفة في 7 محافظات، بالإضافة إلى مبادة "ازرع "التي تدعم صغار المزارعين في أحلامهم و طموحاتهم .

وفيما يتعلق بالدعم الصحي حرص التحالف على توفير عدد من المبادرات لتأمين صحه المواطنين وتم تنفيذ قوافل طبيه بشكل يومي ليستفيد منها 698 ألف و510 مستفيدين من المواطنين في مختلف المحافظات، وعلى مستوى الدعم الغذائي، فقد تم توزيع شنط غذائية لـ 150ألف و122 مستفيد، وتوزيع 561 ألف و935 وجبة غذائية ، وتوزيع 122 ألف و285 كيلو من اللحوم و 165ألف و388 كرتونه غذائية للأسر الأكثر استحقاقا في المحافظات المختلفة، هذا بجانب جهوده الكبيرة في عيد الأضحى المبارك لتوزيع الأضاحي على الأسر الأكثر استحقاقا والهدايا والملابس على الأطفال.